Milan Bennacer | «Uniti in campo e vicini fuori»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Le parole di Ismael, centrocampista del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro il Frosinone Ismaelha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Frosinone. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Abbiamo dimostrato un bello spirito, non abbiamo mollato fino alla fine. Dà fiducia». CENA DI SQUADRA – «Per esseresuldobbiamo essereanche. Sappiamo bene che fare una cena, essereinsieme è bello per noi, per il gruppo. Anche noi lo abbiamo voluto». COME STA – «Bene bene, sono contento di essere qui con la squadra. Voglio aiutare la squadra come posso, voglio giocare. Ho fame, spero di dare una mano alla squadra». INTER JUVE – «La vediamo ...

