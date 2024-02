Milan | Bennacer | Terracciano e Gabbia | novità Uefa lista A e B

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 3 febbraio 2024): ecco lesulle liste A e Bdei rossoneri per la seconda parte di stagione Ilha ufficializzato le listeA e B. Tre le importantiper quanto riguarda i giocatori a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. InA si registrano gli inserimenti di Ismael, fresco di ritorno dalla Coppa d’Africa, Matteo, rientrato alla base dal prestito agli spagnoli del Villarreal, e Filippo, il duttile terzino arrivato in questa sessione invernale di mercato dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro. NellaA sono presenti (liberi da vincoli) dunque, oltre ai già ...