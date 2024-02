Milan | Behrami | “Mancanza di rispetto verso Pioli Ma siamo fatti così…”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Valon, ex calciatore, ha parlato a 'DAZN' dopo Frosinone-, partita della 23^ giornata della Serie A 2023-2024

Valon Behrami ha parlato a DAZN nel post-partita di Frosinone Milan: tutte le sue dichiarazioni dopo il match vinto dai rossoneri Behrami ha analizzato a DAZN il match vinto dal Milan contro il ...LE PAROLE – «Il Milan è molto più vicino alla vetta, il posto in Champions è in cassaforte. La classifica è buona, il Milan mi sta piacendo, sta facendo le cose che servono. Okafor e Jovic riescono da ...Intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Frosinone Milan, Stefano Pioli si è espresso così. VITTORIA – «Tutte le vittorie sono importanti, questa lo è stata per il nostro percorso, che è ...