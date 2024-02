Microsoft Office e Teams | Supporto Copilot per Apple Vision Pro | Dettagli e Funzionalità

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nel giugno 2023,ha annunciato ufficialmente il visore per la realtà mistaPro durante il WWDC. Durante la presentazione, è emerso cheavrebbe offerto versioni delle sue app di produttivitàperPro. Oggi,ha fornito ulteriorisulle app create per … ?

Ma anche in Loop e Teams. Per ora possono usarlo solo le aziende con più di 300 dipendenti, però Microsoft sta testando anche il servizio sui ... (dday)

Dopo le polemiche legate all'IA di Microsoft Designer, utilizzata per creare false immagini di nudo di Taylor Swift, il colosso tecnologico si trova nuovamente sotto i riflettori. Shane Jones, ingegne ...Microsoft ha lanciato la nuova interfaccia OneDrive, focalizzata sull'esperienza utente e ispirata al design Fluent di Windows 11. L'aggiornamento introduce nuovi filtri, opzioni di caricamento sempli ...Analisi mercati azionari di Shane Neagle riguardo: Microsoft Corporation, Alphabet Inc Class A, Advanced Micro Devices Inc, Advanced Micro Devices Inc. Leggi le analisi titoli azionari di Shane Neagle ...