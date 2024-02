Mi piace viaggiare non scappare | è finita tra Belen ed Elio?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sembrava cheRodriguez avesse ritrovato l'amore. E invece negli ultimi giorni si parla di una rottura con il fidanzatoLorenzoni. In effetti l'imprenditore non appare sui social della showgirl da un po'. I primi livori tra i due ci sarebbero stati già al ritorno dal viaggio in Argentina. A rivelare dei dettagli su questa notizia di gossip è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, durante l'ultima puntata de La Vita in diretta. "Si sarebbero lasciati da una dedica di giorni, dopo il ritorno dalla vacanza in Argentina. Una persona molto vicina aci ha assicurato che la storia è. Io non avrei voluto dare questa delusione. Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo", ha raccontato. ...