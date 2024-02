Mi manca ogni giorno | Hamilton rompe il silenzio | il suo dolore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un vero e proprio sogno che si realizza. Non solo perma per milioni di tifosi ferraristi. Lewis sarà alla guida di una rossa dal 2025. E così dopo queste ore così piene di sorprese e parecchio convulse, il sette volte campione del mondoilsui social e parla del suo approdo in Ferrari: "Sono stati giorni pazzeschi, pieni di tutta una serie di emozioni. Ma come sapete tutti, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes, è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e dal 2025 mi unirò alla Ferrari. Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver realizzato con la Mercedes cose che avrei potuto solo sognare da bambino, ho ora la possibilità di realizzare un altro sogno d'infanzia. Guidare in rosso Ferrari", ha affermato il pilota. Ma i pensieri del campione delle frecce d'argento sono ...