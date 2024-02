Meyer | in arrivo lunedì da Gaza il secondo gruppo di bambini feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Firenze, 3 febbraio 2024 – "Prosegue l'operazione umanitaria dell'Italia per l'accoglienza e la cura deiprovenienti da. Dopo l'assistenza sanitaria prestata aiarrivati in Italia il 29 gennaio,un altrodi profughi trasportati dalla nave Vulcano sbarcherà a La Spezia e i piccolisaranno trasal Rizzoli di Bologna, al Buzzi di Milano, al Gaslini di Genova, aldi Firenze e al Pini di Milano dove riceveranno tutte le cure necessarie e dove è garantito anche il supporto di mediazione culturale in collaborazione con Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà". E' quanto dichiara il Ministro della ...