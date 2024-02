Meteo | inizio di febbraio con picchi di 25 gradi | poi torna l’inverno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alcuni giorni di bel tempo e temperature sopra la media, prima del ritorno del freddo invernale. Questo primo weekend diè all’insegna del caldo anomalo, con circa 8-10°C in più da Nord a Sud rispetto alle medie del periodo. Le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni, raggiungendo il picco martedì. In Sicilia si toccheranno i 25, per un anticipo di primavera. Questa condizione di bel tempo durerà fino all’8. Poi le cose cambieranno. Da venerdì 9 infatti arriveranno precipitazioni un po’ ovunque. E gradualmente tornerà anche il freddo. In sintesi, ancora 6 giorni di primavera poi riecco. I prossimi giorni dunque potrebbero essere gli ultimi del vasto anticiclone africano che da tempo si è stazionato sul Mediterraneo centro-orientale e dal weekend di sabato 10 e domenica ...