Meteo | dopo un weekend mite da lunedì torna l’inverno in Italia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Finisce il lungo periodo di stabilità, le temperature fredde si riprenderanno la scena in, con un anticiclone in rafforzamento sui settori occidentali del continente. I massimi di pressione al suolo saranno tra Francia e Isole Britanniche e porteranno il freddo anche nel nostro Paese

Una gara a senso unico per l’Inter che vince 7-0 e resta al comando della classifica con 41 punti. Il match contro il Bologna è stato ampiamente dominato dalla squadra di Chivu che già nel primo tempo ...La partita Capo Verde - Sudafrica di Sabato 3 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale della Coppa d'Africa ...Da venerdì 9 la circolazione sull’Italia dovrebbe sbloccarsi e mutare radicalmente. Prevista un'intensa perturbazione che porrà fine alla fase anticiclonica ed alla prolungata siccità ...