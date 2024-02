Messina | lite in strada tra ragazzini | 12enne accoltellato da coetaneo

I carabinieri della compagnia Messina Sud, che hanno indagato sull’incidente, hanno segnalato l’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L’episodio si è verificato ...(Adnkronos) – Un 12enne è stato accoltellato a Messina da un coetaneo al culmine di una lite. L’aggressione è avvenuta lo scorso 30 gennaio in strada al Villaggio Aldisio, dove la vittima è stata colp ...Messina: in una via del Villaggio Aldisio, un 12enne sarebbe stato ferito con un fendente da un 13enne armato di un coltello ...