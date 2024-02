Mercato | retroscena tra Bayern Monaco e Barcellona per Sané

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 febbraio 2024), ildice di no ad una vera e propria offerta delper. Ecco la situazione attuale Secondo quanto riportato da Sport, sulè arrivato un forte pressing da parte delper quanto concerne l’aladel. Nonostante i catalani volevano far suo il ragazzo, ma dalla parte tedesca è arrivata un secco “No”: neanche per una bozza di trattativa.