Memo Remigi torna in Rai | interviene Jessica Morlacchi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Personaggi tv. . Il caso diè stato al centro del dibattito televisivo per diversi mesi. Ora, a più di un anno di distanza da quando venne cacciato da Oggi è un altro giorno per aver messo la mano sul fondoschiena dito in tv sulla Rai. Dopo questo suo ritorno in scena, è intervenutaLeggi anche: “Non è l’Arena”,a parlare del caso: la sua verità Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”,a parlare diLeggi anche: “Da ...

(Adnkronos) – “Le scuse alla Morlacchi? Già fatte , in pubblico e in privato. Quante altre volte devo farlo?”. Memo Remigi , intervistato dalla ... ()

Era ottobre del 2022 quando Memo Remigi è stato allontanato dalla Rai per aver palpeggiato in diretta televisiva Jessica Morlacchi . Un fatto notato ... (biccy)

(Adnkronos) – “Le scuse alla Morlacchi? Già fatte , in pubblico e in privato. Quante altre volte devo farlo?”. Memo Remigi , intervistato dalla ... ()

Memo Remigi torna in Rai dopo il fattaccio che un anno e mezzo fa gli costò il licenziamento in tronco. […] (perizona)

Memo Remigi torna in tv a più di un anno di distanza da quando venne cacciato da Oggi è un altro giorno per aver messo la mano sul fondoschiena di ... (ilfattoquotidiano)

Memo Remigi torna in tv a più di un anno di distanza da quando venne cacciato da Oggi è un altro giorno per aver messo la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi. A ospitare il ritorno del cantante ...Memo Remigi è tornato in televisione su Rai2, a distanza di oltre un anno dalle polemiche legate a un episodio di molestia nei confronti di Jessica Morlacchi.Memo Remigi, noto cantante italiano, è tornato in televisione dopo oltre un anno di assenza. Era stato allontanato dal programma 'Oggi è un altro giorno' per aver messo la mano sul fondoschiena di Jes ...