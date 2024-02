Meloni a Catania | c’è un’altra giovanissima vittima di violenza sessuale | lo Stato garantirà giustizia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una visita, quella della premier Giorgia, che arriva nel giorno dedicato a Sant’Agata ma anche nella giornata che fa registrare la denuncia di un orribile episodio di cronaca: lo stupro di gruppo ai danni di una ragazzina di 13 anni per il quale sono stati fermati sette egiziani, tre dei quali minorenni. Una vicenda che la lasciato la città incredula e sgomenta. La presidente del Consiglio è arrivata nel pomeriggio di sabato alla gigafactory 3Sun, del gruppo Enel, di, che si appresta a passare, entro la fine dell’anno, dagli attuali 200 megawatt (MW) circa a 3 gigawatt (GW), diventando così la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Per sviluppare il sito etneo Enel Green Power ha ottenuto un pacchetto di 560 milioni di euro di finanziamenti grazie alla collaborazione tra la ...