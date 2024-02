Mazzarri in conferenza | “Zielinski non convocato” | poi l’annuncio sugli infortunati

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Walter, tecnico del Napoli, ha tenuto lastampa pre gara di rito alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Ci siamo, tra poco meno di ventiquattro ore il Napoli ospiterà l’Hellas Verona al Maradona. L’obiettivo è invertere la tendenza in campionato, ottenendo il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro la Salernitana e lo scialbo pari dell’Olimpico. Walter, tecnico del Napoli, come di consueto ha tenuto lastampa pre gara di rito, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. “Sul mercato si è fatto ciò che si poteva fare, è un buon lavoro. Il modulo lo vedrete domani. La squadra ha iniziato a lavorare tutti i giorni e ha imparato a giocare anche con la difesa a 3. Visto che il calcio sta cambiando e le cose possono cambiare anche a partita in corsa, ...