Mazzarri alla ricerca del gol | torna al 4-3-3

De Laurentiis a Castel Volturno per la carica: Mazzarri motiva la squadra in vista della rincorsa Champions. Dopo la delusione per la sconfitta in ... (napolipiu)

Il campionato non è ancora terminato, ma il presidente Aurelio De Laurentiis pensa già al prossimo allenatore del Napoli . Per Walter Mazzarri ... (spazionapoli)

Ennesima serataccia per l’attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, autore fin qui di sole due reti in 22 incontri giocati. È stato bocciato in quasi tutte le pagelle, toccando il 4,5 come massimo. La ...Sei mesi per covare la vendetta. E alla fine De Laurentiis ha colpito con uno schiaffo Zielinski: fuori dalla lista Champions ...Mazzarri a 48 ore dalla partita con il Verona ha ripensato al recente passato, rimodellato il Napoli e riprovato la squadra con la difesa a quattro.