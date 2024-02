Mauro Corona su Aurelio De Laurentiis | “Mi ha querelato | ora mollo la tv”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 febbraio 2024) Scoppia la polemica trae il presidente del NapoliDe. “Mi ha, penso di ritirarmi e non apparire più”. Forse è più corretto dire che la polemica tra i due si riaccende per un fatto risalente al 2020, quando l’alpinista e opinionista tv, dal salotto di Bianca Berlinguer, che allora si chiamava Cartabianca e andava in onda ancora su Rai Tre, la giornalista raccontò che ADL si era presentato all’Assemblea di Lega Serie A con la febbre. (Ansa Foto) – cityrumors.ite De: cosa è successo Il fatto sarebbe avvenuto a settembre, quando la pandemia Covid-19 era ancora un’emergenza mondiale. In quell’occasione, chiamato a commentare l’episodio, avrebbe dichiarato: “De ...