Mattheo bin Renzin | lascia stare | non puoi fare la morale a Sgarbi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il problema fondamentale è che la politica è fatta di pavidi. Oggi Renzi, che ha definitivamente risolto il suo problema economico nella vita, fa laal governo dicendo che Lollobrigida e Delmastro dovrebbero dimettersi esattamente come ha fatto. Ricordo Renzi quando era un giovane amico di Demita che girava con le sue giacchette a quadretti un po’ cammellesche. Un ragazzo molto intelligente e che pian piano ce l’ha fatta e quindi si è comprato il primo Patek Philippe ed il primo Audermas Piguet. Poi è arrivata la casetta lì in collina e tutto per merito della sua intelligenza. Quest’anno addirittura Renzi è il più ricco del Parlamento con due milioni e mezzo di euro. Io sono contento per Renzi perché sono sempre contento quando uno ce la fa. Lo sono decisamente meno quando leggo delle ipocrisie come quelle che scrive oggi dicendo che ...