Mattarella | Insufficienze dell' Europa? Dipendono da un difetto di solidarietà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sergioè arrivato a Trento in occasionea cerimonia di inaugurazionea città come Capitale europea del volontariato 2024. "Far crescere lain, in ogni direzione, vuol dire far crescere l'e i popoli che la abitano. Ne abbiamo misurato l'importanza durante la pandemia del Covid. Le, le carenze che vanno a scapito dei cittadini,il piùe volte proprio da undi", ha detto il presidentea Repubblica intervenendo sul palco.