Mattarella | ‘dobbiamo aver cura della Repubblica e dell’Europa’

(Di sabato 3 febbraio 2024) Trento, 3 feb. (Adnkronos) – “Il volontariato è libero per definizione; espressionelibertà di ciascuno. La sua libertà è condizione di autenticità, elemento fra i più preziosi che il volontariato apporta alla nostra società, contribuendo alla sua coesione in un?epoca di trasformazioni vorticose.degli altri esseri umani la sua vocazione. In una stagione in cui emergono spinte estreme all?individualismo, all?egoismo più esasperato, alle tante paure che frenano la vocazione solidale dell?uomo, la culturaassume un forte significato. I volontari si muovono con altruismo negli interstizi delle nostre difficoltà”. Lo ha affermato il Presidente, Sergio, intervenendo alla cerimonia di apertura di ‘Trento capitale italiana ed europea del volontariato’. “La cultura-di cui i volontari si fanno portatori- è sempre più complessa. Ma è così -ha ricordato il Capo dello Stato- che si costruiscono i beni comuni, perchéè attenzione al bene comune.significa passione educativa, capacità di includere chi è ai margini, trasmissione generazionale, sostenibilità ambientale; significa dare una mano a chi non ce la fa perché possa riprendere il cammino. Vuol dire essere cittadini attivi, confrontarsi con le istituzioni, fare il proprio dovere, usare il patrimonio pubblico per il bene di tutti. Dobbiamo. Dobbiamodell?Europa”. L'articolo CalcioWeb.