Mattarella a Trento saluta sindaco Leopoli Andrij Sadovyj | Libertà e indipendenza valori europei

(Agenzia Vista) Trento, 03 febbraio 2024 Standing ovation per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura di 'Trento capitale italiana ed europea del volontariato. Fo ...TRENTO. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella pochi minuti fa al palazzetto dello sport di Trento per la cerimonia… Leggi ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024: “Far crescere la solidarietà in Europa in ogni d ...