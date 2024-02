Matias Soulè nella storia del Frosinone | primo giocatore giallazzurro ad andare in doppia cifra in Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quella di, con ogni probabilità, sarà solo una parentesi della carriera di. Ma la stagione 2023/2024 dell’argentino è già una pagina didella società ciociara. Con la rete su rigore segnata al Milan, l’attaccante – in prestito dalla Juventus – è diventato iladindi gol con la maglia delin una singola stagione diA. A quota nove troviamo anche Daniel Ciofani e Federico Dionisi, entrambi nel 2015/16. Non solo.potrebbe diventare in questa stagione il miglior marcatore delladel club ciociaro nel massimo campionato. Al momento ilè Daniel Ciofani a ...