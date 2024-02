Massimo Sanvito | scuola di Milano occupata e devastata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Computer portatili rotti e gettati nei bidoni della raccolta carta. Tastiere dei pc fissi smontate. Porta-cellulari in stoffa strappati. Prese della corrente sradicate dal pavimento. Banchi e sedie accatastati a formare barricate. Una lavagna interattiva spaccata. Vetrate crepate. Estintori svuotati. Muri imbrattati. Bottiglie di alcolici disseminate nelle aule. Rifiuti abbandonati nelle aule e in giardino. Diapositive dall'istituto Severi-Correnti di, zona City Life, il giorno dopo la fine dell'okkupazione durata 72 ore. In estrema sintesi: devastazione totale. Tanto che le lezioni sono state sospese e non è nemmeno detto che i ragazzi possano tornare tra i banchi da lunedì. La, a causa delle scorribande del collettivo, è inagibile. E la conta dei danni, stando ai rumors che filtrano dai professori, ammonterebbe a decine di migliaia di ...