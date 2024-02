Martin Scorsese ha incontrato Papa Francesco e gli ha fatto un regalo particolare

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 3 febbraio 2024) Mercoledì scorso 31 Gennaio 2024,haa Roma e gli ha regalato un libro fotografico del suo film candidato all’Oscar Killers of the Flower Moon, prima che questo partecipasse all’udienza generale settimanale. “Continua il dialogo tra. Due uomini di genio e di esperienza per i quali la figura di Gesù Cristo riveste un fascino e un valore straordinari” ha scritto a proposito dell’incontro Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Istruzione. Le foto dell’incontro, così come il filmato che mostrasfogliare il sontuoso libro fotografico mentreparla ...