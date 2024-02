Marouane Fellaini si ritira | “Un viaggio incredibile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’ex centrocampista di Manchester United ed Everton,si èto dal calcio professionistico. Il belga ha lasciato lo Shandong Taishan a novembre dopo quattro anni con il club cinese e ha deciso di porre fine alla sua carriera da giocatore durata 18 anni. Il nazionale belga, che ha collezionato 87 presenze con la sua nazionale, ha iniziato con lo Standard Liegi prima di una lunga carriera in Premier League. “Scrivo questo post per annunciare che, dopo 18 anni di carriera, mi ritiro dal calcio professionistico”, ha scrittosu Instagram. “Cheè stato! Sono così grato di aver praticato lo sport che amo ai massimi livelli. Sono orgoglioso di aver rappresentato lo Standard in Belgio, l’Everton e il Manchester United nel Regno Unito e lo ...