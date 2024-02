Maria Alessandra Masucci | manager custode del principe alchimista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) È volubile quanto i destini umani la sorte di certi monumenti. Può ben dirlo chi rammenta la penombra della Cappella Sansevero e i suoi sparuti visitatori nei primi anni Ottanta del secolo scorso, o chi in un più lontano passato neanche riuscì a entrare nel tempio allegorico lasciato alla posterità dalRaimondo di Sangro. Tra i personaggi dispari e geniali del ’700, scontò la sovrabbondanza d’intelletto come altri ne scontano le carenze. La Cappella, capolavoro in cui ildi Sansevero profuse i migliori neuroni e ingenti ducati, è da alcuni anni tra i luoghi più visitati di Napoli: non c’è chi voglia mancare la tappa alla statua del Cristo Velato, ormai famosa nel mondo. Dietro la sgargiante statistica c’è la congiuntura favorevole dell’industria turistica ma anche una discendente del...