Mare fuori | Matteo Paolillo fa tremare i fan | “Sono pronto a lasciare i panni di Edoardo Le cose iniziano e finiscono”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Iocresciuto con questo personaggio, è stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos’altro. Ma sì,a indossarediversi da quelli di“. Potrebbe essere un duro colpo per i fan di, eppure quelle parolestate pronunciate da, che dalla prima stagione della serie di Rai 2 interpreta il camorrista che sconta la sua pena all’IPM di Napoli. “Si sa che lema per il momento godiamoci questa stagione” prosegue l’attore facendo riferimento al quarto capitolo già disponibile su Raiplay e in arrivo dal 14 febbraio anche in tv. A chi accusa...