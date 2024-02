Mara Venier | prima della conduttrice questo era il suo lavoro | nessuno se la ricorda così

(Di sabato 3 febbraio 2024)di avere una brillante carriera dafaceva un altro: ve lote? Ecco di cosa si tratta. (Ansa – Free.it)ha avuto ed ha ancora oggi una carriera a dir poco straordinaria che è riuscita a portarla a calcare palchi a dir poco straordinari, oltre ovviamente ad entrare ogni domenica nelle case di milioni e milioni di italiani con la su Domenica In, che è diventata ormai da tantissimo tempo una vera e propria istituzione per Rai Uno.Impossibile o quasi, infatti, pensarespazio televisivo, che ancora oggi continua a fare milioni e milioni di ascolti ogni settimana, senza di lei, senza “Zia”, anche se tutti siamo consapevoli del fatto che,...

“I ricordi sono tanti io non so da che parte cominciare. I ricordi sono tantissimi, le volevamo bene. Lei era una donna gentile, generosa, molto ... (ilfattoquotidiano)

Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ...Ero disponibilissimo a rivederla a Domenica In ma la conduttrice Mara Venier ha poi preferito riempire quello spazio tv invitando tanti cantanti di una certa epoca che hanno fatto la storia del ...Momenti di forte commozione per Mara Venier a causa di un evento tragico: ecco cosa è successo e tutti i dettagli ...