Manchester United-West Ham | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 febbraio 2024)Ham è una partita valida per la ventitreesima giornata die si gioca domenica alle 15:00: diretta tv,. Tornano in campo a distanza di pochi giorniHam, anche loro impegnati nel turno infrasettimanale. Dopo aver collezionato un punto in due giornate i Red Devils sono tornati a vincere, battendo in maniera alquanto rocambolesca (3-4) il Wolverhampton al Molineux. Diogo Dalot – IlVeggente.it (Lapresse)Una partita in cui è successo di tutto e che ha regalato emozioni dal primo all’ultimo minuto: la squadra di Erik ten Hag stava per fare i conti con l’ennesimo psicodramma stagionale – negli ultimi minuti aveva ...