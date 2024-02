Malore al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi Interviene l’ambulanza – Video

(Di sabato 3 febbraio 2024)(US Endemol Shine) Panico nella casa del. Nel corso della serata,ha infatti accusato uned è dovuta intervenire. Neldiffuso sul web, relativo a quel momento, si sente infatti Federico Massaro chiamare Anita, per chiederle di raggiungerlo, con un tono di voce piuttosto agitato. La Olivieri corre dunque in zona bagno, dove esclama: “Giusè, chiamate il GF“. Immediata la reazione di tutti gli altri concorrenti, che terrorizzati vanno in cerca del coinquilino, con Marco Maddaloni che aggiunge preoccupato: “Non toccategli il cuore, ragazzi. Non toccategli il cuore“. Passano pochi minuti e si sente il rumore della sirena di un’ambulanza, prima dell’intervento ...

Sembra che Garibaldi si sia sentito male mentre era in bagno e che sia stato portato via in ambulanza. Le immagini del video sottostante mostrano una situazione pacifica che si trasforma, in soli 40 ...Attimi di grande tensione all'interno della casa del Grande Fratello. Uno dei concorrenti, Giuseppe Garibaldi, nel corso della serata ha accusato un malore. Dalle poche immagini ...Malore per Giuseppe Garibaldi durante la serata di venerdì 2 febbraio. Il gieffino si è improvvisamente sentito male, allarmando gli altri inquilini della Casa che hanno immediatamente allertato gli ...