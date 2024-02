Malore al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi Interviene l’ambulanza – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 3 febbraio 2024)(US Endemol Shine) Panico nella casa del. Nel corso della serata,ha infatti accusato uned è dovuta intervenire. Neldiffuso sul web, relativo a quel momento, si sente infatti Federico Massaro chiamare Anita, per chiederle di raggiungerlo, con un tono di voce piuttosto agitato. La Olivieri corre dunque in zona bagno, dove esclama: “Giusè, chiamate il GF“. Immediata la reazione di tutti gli altri concorrenti, che terrorizzati vanno in cerca del coinquilino, con Marco Maddaloni che aggiunge preoccupato: “Non toccategli il cuore, ragazzi. Non toccategli il cuore“. Passano pochi minuti e si sente il rumore della sirena di un’ambulanza, prima dell’intervento ...