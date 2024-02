Malore al Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi portato via in ambulanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 febbraio 2024 – Paura nella casa delper unche ieri ha colpito uno dei concorrenti,. Il giovane bidello si è accasciato ieri sera, nella zona dei bagni in diretta streaming. I compagni sono accorsi, chiamando la produzione. Le telecamere hanno immortalato i momenti concitati. Qualcuno urla: “Non toccagli il cuore”. Nella casa di Cinecittà dopo poco arriva l’che porta il gieffino in ospedale dove sarebbe tuttora ricoverato. Secondo informazioni non verificate che circolano in retesarebbe andato via cosciente dalla casa. La produzione non ha fatto però comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute, e anche il live blogging sul sito del reality si ferma alle 21.40 di ieri sera e cioè prima ...