Machete e mazza per risolvere delle controversie con i parenti | coniugi denunciati

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAncora armi, ancora droga nel bilancio quotidiano dei carabinieri di Napoli. Concluso il mese di Gennaio con un cospicuo numero di armi sequestrate, i militari continuano i controlli nei quartieri della movida cittadina. Si parte da Bagnoli dove un 40enne napoletano è stato denunciato dai carabinieri della locale compagnia. Addosso un coltello con una lama di 25 centimetri. Più vicino ad una spada che a un pugnale considerata la lunghezza. Al Vomero un 13enne e un 14enne sono stati segnalati al Tribunale per i Minorenni perché ritenuti indiziati di aver compiuto una rapina ai danni di un 15enne al quale avrebbero sottratto gli occhiali. Un coltello lo portava anche un 23enne già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato dai carabinieri del Vomero all’interno della stazione metropolitana Piscinola-Scampia. Nelle tasche, trovato grazie ai metal detector in ...

Due condanne a 12 e 10 anni di reclusione per gli ultimi pusher del parco delle Groane. Le ha inflitte il Tribunale di Monza per il restante strascico delle lunghe indagini dei carabinieri partite nel ...La storia di Justin Mohn, 32enne della Pennsylvania, indicativa dell’ondata di violenza politica in corso in America ...