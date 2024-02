Ma la pace è una strada obbligata pure per il dio degli eserciti

(Di sabato 3 febbraio 2024) Compare presto, nel Libro sacro per eccellenza dell’intero occidente, una vendetta più atroce dell’oltraggio che vorrebbe vendicare. Due dei figli del patriarca Giacobbe, colui che venne chiamato I... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Arezzo , 25 gennaio 2024 – Una marcia per la Pace lungo le vie della città di Arezzo . L’evento, organizzato dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, è in ... (lanazione)

Un santuario su un ondeggiante collina, un pezzo di paradiso in terra, si trova ad Alessandria ed è dedicato alla Madonna del lago, oggi è in festa. ... (lalucedimaria)

A Parigi si incontrano i delegati di Usa, Israele, Egitto e Qatar. Sul tavolo un accordo che prevede la liberazione di oltre cento ostaggi in cambio ... (huffingtonpost)

Alcuni giorni fa Amit Sousana di Kfar Aza, rilasciata dopo 55 giorni di prigionia, ha parlato per la prima volta della sua esperienza: “Il mio ... (ilfattoquotidiano)

La Sicilia si pone all'avanguardia nel panorama scolastico, come evidenziato dalle parole della sottosegretaria all'Istruzione e al Merito Paola ... (orizzontescuola)

una follia d'artista di una per cui la guerra non è mai finita, che ha spremuto il cuore «come un dentifricio» e che dopo essersi «odiata abbastanza» ora fa finalmente pace con sé stessa e i propri ...Nell’isola la gente sembra molto meno preoccupata che a Washington: un’invasione viene vista improbabile. Una postura troppo aggressiva potrebbe spingere Xi ...Il 24 febbraio 2022 cominciò l’invasione russa definita un’operazione militare speciale. I piani di Putin e Zelensky continuano a fallire così come le ...