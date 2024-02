Lutto per Carmen Fergnani | pioniera dello sport per i disabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) La comunità di Castello d’Argile piange la scomparsa, mercoledì scorso all’età di 71 anni, della concittadina. Donna molto conosciuta, insegnante, figura di spicco nel dopolavoro ferroviario di Bologna e sempre in prima linea nel volontariato e nel promuovere lotra le persone. "– ricorda la figlia Alessandra Pederzoli – nella sua attività didattica ha sempre messo i bambini al primo posto. Si è poi specializzata in logopedia e insegnamento alle persone sordomute. Si è ulteriormente specializzata come insegnante di sostegno. Prima a San Matteo della Decima poi a Pieve di Cento e Castello d‘Argile. Da sempre attiva sul suo territorio per coinvolgere le persone contà attraverso lo. Diverse sono le società ...