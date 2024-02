Luiss | Il Future Talent Summit | una panoramica sul futuro del lavoro e della formazione

Luis Palomino non è stato inserito dall'Atalanta nella lista Uefa in vista dei prossimi impegni in Europa League. L'argentino si è ...L'allenatore del Psg non ha usato giri di parole in conferenza stampa dopo il successo in trasferta per 2-1 sul campo dello Strasburgo ...Il Future Talent Summit fa il suo debutto a Roma, nel Campus dell’Università Luiss, portando con sé ospiti provenienti da tutto il mondo, per ...