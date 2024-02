Luis Enrique ha sbagliato le previsioni | a febbraio il suo Psg non è diventato più forte le Parisien

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Psg continua a vincere e a consolidare la vetta della Ligue1. Ieri sera è arrivata la terza vittoria, contro lo Strasburgo, nelle ultime cinque partite. Tuttavia, il gioco sviluppato dal Psg non convince ancora le. Anzi, il quotidiano sembra preoccupato. Se il Psg subisce 20 tiri dallo Strasburgo, quando arriverà un’avversario più impegnativo potrebbe anche soffrire di più.però mantiene la calma. Lo spagnolo è sicuro che la sua squadra acquisterà maggiore consapevolezza e arriverà a controllare senza patemi le partite. I suoi giocatori però non sono d’accordo con lui. Infatti, nel post partita, hanno ammesso di aver perso un po’ il bandolo della matassa. I tifosi ancora attendono che le promesse disi realizzino Come scrive le, ...

