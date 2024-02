Lotito disse che Baldanzi costava troppo, la Roma l’ha preso a 15 milioni (Corsport) (Di sabato 3 febbraio 2024) La Lazio è l’unica squadra in Serie A a non aver svolto il mercato invernale. Sul Corriere dello Sport, il giornalista Franco Recanatesi analizza l’acquisto di Baldanzi della Roma; il ventenne piaceva molto a Sarri, ma Lotito non ha spinto l’acceleratore sulla trattativa: “Se c’è una squadra che sulle bancarelle del povero mercatino invernale ha saputo pescare un giocatore dal valore garantito, questa è proprio la Roma. E su quel giocatore Tommaso Baldanzi aveva puntato gli occhi Sarri l’estate scorsa e Lotito ne aveva parlato con Corsi, ma poi niente («Aho, che potevo fa’, m’ha chiesto un pozzo de quattrini»). Alla celebrazione dei 50 anni della Lazio Lotito aveva dichiarato che alla Lazio guardano a giocatori di prospettiva. Baldanzi è ancora lontano ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di sabato 3 febbraio 2024) La Lazio è l’unica squadra in Serie A a non aver svolto il mercato invernale. Sul Corriere dello Sport, il giornalista Franco Recanatesi analizza l’acquisto didella; il ventenne piaceva molto a Sarri, manon ha spinto l’acceleratore sulla trattativa: “Se c’è una squadra che sulle bancarelle del povero mercatino invernale ha saputo pescare un giocatore dal valore garantito, questa è proprio la. E su quel giocatore Tommasoaveva puntato gli occhi Sarri l’estate scorsa ene aveva parlato con Corsi, ma poi niente («Aho, che potevo fa’, m’ha chiesto un pozzo de quattrini»). Alla celebrazione dei 50 anni della Lazioaveva dichiarato che alla Lazio guardano a giocatori di prospettiva.è ancora lontano ...

