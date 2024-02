L’Osteria dell’Orologio – Fiumicino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 febbraio 2024)Via della Torre Clementina, 114 – 00054Telefono: 06/6505251 Sito Internet: www.osteriadellorologio.net Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 20/24€, primi 20/24€, secondi 24/36€, dolci 10/12€ Chiusura: Lunedì. A pranzo Martedì e Mercoledì OFFERTA Fa un ulteriore passo in avanti la creatura di Marco Claroni, ora a tutti gli effetti una meta gourmet imperdibile sul litorale laziale. La sua è una cucina ricercata basata su un’eccellente materia prima in cui la creatività è sempre finalizzata a valorizzarla. Particolarmente completo il percorso degustazione Libera-mente che prevede 7 assaggi di antipasti, due di primi, un secondo e un dolce al prezzo di 90 euro, lo stesso per la degustazione Macelleria di mare; ce n’è pure uno meno impegnativo di 6 portate a 65 euro. Piacevole l’accoglienza ...