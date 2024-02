Lorella Cuccarini parla di Mew e rivela cosa le hanno detto Maria e i suoi alunni in previsione di Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 3 febbraio 2024)sarà una delle prossime co-conduttrici del Festival dial fianco di Amadeus. I due, come ha ricordato in un’intervista rilasciata a FanPage,già lavorato insieme più volte. “Conosco Amadeus da trent’anni. Due esperienze cilegato più di altre: la co-conduzione di Buona Domenica nel ‘95, ma soprattutto, la prima stagione di Grease al teatro Nuovo nel ‘97, in cui interpretava il Dj narratore dello spettacolo e il ruolo di Vince Fontaine. Poi ci siamo incontrati solo come rispettivi ospiti, ma l’amicizia, la stima e l’affetto non sono mai venuti meno”.ha condotto (al fianco di Pippo Baudo), è stata una cantante in gara, una cantante ospite nella serata duetti al fianco di Olly e pure ...