Longlegs | il trailer dell’horror con Nicolas Cage su un serial killer

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 3 febbraio 2024)è il nuovo e terrificante horror interpretato dache sta terrorizzando la platea del web. Il film sarà distribuito negli Stati Uniti nel corso dell’estate ma il buzz che lo circonda è iniziato già adesso. D’altronde, quali giorni migliori di quelli della merla per iniziare a provare qualche brivido di terrore? Il titolo è diretto da Oz Perkins, figlio di Anthony, già regista di progetti quali February – L’innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa e Gretel & Hansel. Come riportato da Deadline, di seguito la sinossi di: “L’agente dell’FBI Lee Harker viene assegnato a un caso irrisolto diche prende una piega inaspettata, rivelando prove legato all’universo dell’occulto. Harker scopre un legame personale con ...