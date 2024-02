Lo straziante racconto in lacrime di Ciro De Lollis | figlio di Sandra Milo | “Era malata | lo abbiamo scoperto così…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pubblicato il 3 Febbraio, 2024 É ancora vivo il ricordo di, l’attrice che si è spenta pochi giorni fa a 90 anni circondata dall’affetto dei suoi cari, come lei aveva sempre desiderato.Dedell’attrice, è stato oggi ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” dove ha raccontato gli ultimi giorni della madre, rivelando anche qual è stata la causa della sua morte.De: “Ecco il male che si è portata via mia mamma”Deha raccontato inche la mamma haquasi per caso di avere un brutto male: “Praticamente, per il dolore all’anca siamo andati in clinica perché l’avevamo convinta a fare l’intervento. Le hanno fatto dei controlli ed è ...