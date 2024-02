Lo Spezia di Esposito non va oltre il pari | l’interista è subentrato

Inter - occhi sullo Spezia per Esposito : uno dei due titolare Prosegue il pomeriggio di calcio in Serie B, con la partita alle ore 16.15 tra Pisa e Spezia. Una gara su cui mettono gli occhi anche gli ... (inter-news)

Esposito cade in casa : lo Spezia non vince più. Cremonese OK Francesco Pio Esposito ha perso con il suo Spezia per 1-0 in casa contro la Cremonese. Il centravanti, di proprietà dell’Inter, non è riuscito ad ... (inter-news)

Inter - occhi in Serie B : Esposito alla guida dell’attacco dello Spezia occhi in Serie B questo pomeriggio per l’Inter, specialmente per quanto riguarda la partita tra Como e Spezia: Francesco Pio Esposito, attaccante di ... (inter-news)

Esposito punto fermo dello Spezia! Altra vittoria con il prestito Inter in campo Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia che prova a rialzare la testa in una situazione delicata in classifica. Altra buona prestazione di ... (inter-news)

Vince pure l’altro Esposito : lo Spezia sbanca Ascoli nel finale! Non solo Sebastiano Esposito, ma anche Francesco Pio. Lo Spezia ha vinto in trasferta sul campo dell’Ascoli per 1-2. Novanta minuti per il baby ... (inter-news)