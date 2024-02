Lo Show dei record | parte la nuova edizione | le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 con Lodei: ledelladel programma Domenica 4 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via “Lodei“, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre unodiventato un classico per tutta la famiglia sarà, per la quinta volta, Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da ognidel mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness Worlds 2024. Al centro della scena performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed ...