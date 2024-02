Lo schianto micidiale | Simone e Nicholas muoiono a 22 anni L’addio dopo la vita passata insieme L’amico è gravissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tragedia sulla strada, il bilancio. Purtroppo nulla da fare perCombi eCombi, residenti tra Cassina Valsassina e Cremeno. I due ventenni viaggiavano a bordo di un’autoa un terzo amico. In prossimità della curva lungo l’ex Statale 36, nel tratto che costeggia il lago tra Pradello e le Caviate a Lecco, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Incidente lungo l’ex Statale 36 in Valsassina. Perogni speranza di trarre in salvo le loro vite è stata vana. Purtroppo i due amici non hanno aperto più i loro occhi. Appena vententrambi e un’interadavanti a loro, strappata via per sempre. Il terzo passeggero che viaggiava sul mezzo è stato trasportato in ospedale. Leggi anche: Inferno in autostrada, ...