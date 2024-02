LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Tarozzi e sei corridori in fuga | gruppo a due minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

14.57 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi che stanno animando questa quarta: Pelayo Sánchez (Movistar Team), Sam Oomen (Lidl – Trek), Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi), Jokin Murguialday (Caja Rural – Seguros RGA), James Whelan (Q36.5 Pro Cycling Team), il nostro Manuele(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cycling). 14.54 In fondo alla discesa i fuggitivi sono segnalati a un vantaggio di due. 14.51 GPM di terza categoria: 5 km al 3.9% di pendenza media. 14.48 Conclusa la discesa, adesso isi dirigono verso il GPM dell'Alto de la Cabaña. 14.43 Al precedente GPM di Confrides è passato in testa lo spagnolo Mikel Bizkarra. 14.40 Si entra negli ultimi 110 chilometri: ancora da ...