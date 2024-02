LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sette fuggitivi con Tarozzi | gruppo a 2’30” in controllo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29 Sono stati percorsi più di 100 chilometri, al traguardo ne mancano poco più di 70. 15.26 Attaccata la salita di Tollos: 4.5 km al 4,9% di pendenza media. 15.23 Pelayo Sánchez (Movistar Team), Sam Oomen (Lidl – Trek), Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi), Jokin Murguialday (Caja Rural – Seguros RGA), James Whelan (Q36.5 Pro Cycling Team), il nostro Manuele(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cycling) mantengono un vantaggio di circa” sul plotone. 15.20 Ritiro anche per il nostro Filippo Ridolfo che è caduto: si spera non abbia conseguenze troppo gravi. 15.15 Intanto viene segnalato il ritiro da parte di Gerd de Keijzer (Team Novo Nordisk). 15.12 Adesso c’è un segmento di sali e scendi prima del quarto GPM di giornata che ...