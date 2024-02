LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo riprende i battistrada

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Buono il posizionamento anche per Tonelli che finora sta riuscendo a resistere. 16.41 Comincia la salita! Subito notevole la rampa iniziale: gli uomini della Movistar si portano davanti con Rubio. 16.40 Le premiazioni per rispetto del cicloamatore deceduto non verranno celebratedopo il traguardo, ma domani alla partenza dell’ultima. 16.39 Visto l’accorciamento, mancano 8 chilometri al termine di questa. 16.38 Accelerazione furente da parte delche è a una decina di secondi dai fuggitivi. 16.36 La salita finale è l’unica di prima categoria prevista: Alto del Miserat che misurerà 5.7 km al 9.2%. 16.34 Tra gli altri è finito per terra Duarte Marivoet (UAE Team Emirates Gen Z). 16.33 Caduta in ...