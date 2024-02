LIVE – Tuffi | Mondiali Doha 2024 | trampolino 1m maschile preliminari e finale in DIRETTA

(Di sabato 3 febbraio 2024) Latestualedeie delladel1m individualedideidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, cercheranno di sorprendere contro gli avversari più quotate. Grande attesa per le medaglie: chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di sabato 3 febbraio, mentre lasi svolgerà dalle ore 17.00 all’Hamad Aquatics Centre di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladel1m ...

Vince a sorpresa la Australia na Koloi, argento per la britannica Reid, terzo posto per la egiziana ...

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.00 con le ...TUFFI, MONDIALI 2024 - Elena Bertocchi sogna per tre tuffi, ma poi sbaglia l'1 e 1/2 rovesciato carpiato (per cui ottiene 28,80 punti) e chiude così all'11° posto. Medaglia d'oro per l'australiana ...TUFFI La 29enne milanese ha concluso la gara del trampolino da un metro in undicesima posizione dopo essersi issata al secondo posto al termine delle prime tre rotazioni. L'atleta meneghina ha brillat ...