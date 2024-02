LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Tocci e Marsaglia ai piedi del podio dal metro! Oro per il messicano Olvera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 18.15: Per questa giornata è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani con le qualificazioni della piattaforma donne e il sincro maschile da 3 metri. Buona serata 18.14: Questa la classifica finale del metro maschile: 1 MEX OsmarIBARRA 431.75 – 2 AUS Shixin LI 395.70 36.05 3 GBR Ross HASLAM 393.10 38.65 4 ITA Giovanni388.75 43.00 5 ITA Lorenzo378.25 53.50 6 AUS Kurtis MATHEWS 372.90 58.85 7 FRA Gwendal BISCH 352.55 79.20 8 UKR Danylo KONOVALOV 349.55 82.20 9 USA Lyle YOST 347.25 84.50 10 COL Sebastian MORALES MENDOZA 340.60 91.15 11 CHN Jiuyuan ZHENG 334.35 97.40 12 MEX Juan Manuel CELAYA HERNANDEZ 324.15 107.60 18.13: Si è vista sicuramente la ...