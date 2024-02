LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via della finale del sincro misto dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 13.41 Al via di questa competizione ci saranno 9 coppie, tra cui quella italiana. Il duo azzurro sarà formato da Eduard Cristian Timbretti Gugiu ed Irene Pesce. 13.38 Si ritorna in azione con la primadi giornata. Si parte tra una ventina dicon ladel, gara non olimpica. 13.35 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestualeseconda giornata deidi, in scena a Doha, Qatar. 11.45: per il momento è tutto, ...